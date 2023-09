Frecce Tricolori, veivolo va a sbattere contro gli alberi durante l'atterraggio a Torino

Il giorno precedente alla grande esibizione delle Frecce Tricolori ha rischiato di trasformarsi in tragedia all'Aeroclub di strada della Berla, tra Collegno e Torino.

Lunghissimi momenti di paura

Lunghi momenti di paura tra il pubblico presente quando un velivolo, in fase di atterraggio, ha toccato malamente il suolo ed è poi finito contro alcuni alberi. In pochi istanti sulla prima si sono precipitati i mezzi di soccorso, con ambulanze e mezzi dei Vigili del fuoco che si sono mobilitati per aiutare i piloti.

L'aereo è esploso, sollevando una grossissima una nube di fumo e fuoco, con gli occupanti usciti dall'abitacolo poco prima dello scoppio.

Il pronto intervento dei soccorsi

Tanto spavento, qualche ammaccatura e lievi feriti per loro, ma sarebbe bastato poco per trasformare in dramma un pomeriggio di festa per le esibizioni andate in scena in occasione del centenario dell'aeronautica militare.

La manifestazione è stata sospesa temporaneamente, per consentire di portare a termine i soccorsi e rimuovere l'areo incidentato.