Addio all'ex assessore provinciale Roberto Saviolo, aveva 60 anni

Lutto a Vercelli e Pezzana, per la morte di Roberto Saviolo, ex consigliere e assessore provinciale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Vercelli nel secondo mandato del sindaco Gabriele Bagnasco.

Aveva 60 anni e da tempo si era ritirato dalla vita politica per motivi di salute. Figlio di uno storico esponente del Psi vercellese, Saviolo, cresciuto nelle file socialiste, era poi approdato nel 1997 a Forza Italia, insieme ad altri amministratori locali di estrazione riformista.

Era stato eletto in Consiglio comunale a Vercelli e aveva svolto l'attività di assessore provinciale durante i mandati di Renzo Masoero. «Ci stringiamo in modo particolare con i suoi affetti famigliari in questo triste momento - dice il coordinatore provinciale Antonio Prencipe -. Già candidato sindaco a Pezzana, oltre che assessore provinciale lo ricordiamo anche in veste di consigliere comunale a Vercelli dal 2004. Roberto è stato politico e amico sincero di molti e tutti ricordiamo la sua mitezza d’animo che ne tratteggiava il carattere. A i suoi famigliari e affetti più cari giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di Forza Italia».