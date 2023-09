«Un liceo rinnovato, sicuro, tecnologico»: viaggio nei nuovi spazi dello Scientifico - FOTO

Un percorso durato undici anni ha trasformato l'isolato tra corso Palestro e via Farini in una cittadella dedicata agli studenti del liceo Scientifico. Un'area totalmente protetta che ingloba l'edificio storico del Liceo, l'ex Lavatoio e la nuova ala realizzata verso il giardino, al posto di quella lesionata dal sisma che nel 2012 colpì l'Emilia Romagna.

Nella nuova palazzina, chiara, luminosa, a impatto zero e riscaldata tramite pannelli fotovoltaici, trovano spazio quattro aule, 2 biblioteche (una sarà aperta anche alla città), un laboratorio e tutti i relativi servizi e spazi tecnici. All'esterno, il tratto di vicolo Olivero che la separava dall'ex Lavatoio è stato interdetto alla circolazione e chiuso da cancelli: il selciato posto lungo il camminamento esterno, ricorderà che quella era l'antica via di accesso alla città da Porta Milano.

Al taglio del nastro, avvenuto in concomitanza con la cerimonia di avvio dell'anno scolastico, hanno partecipato il presidente della Provincia Davide Gilardino con il consigliere con delega all'edilizia scolastica, Pier Mauro Andorno l'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il parlamentare vercellese Emanuele Pozzolo; il sindaco Andrea Corsaro, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, e tutto il mondo della scuola. Molti di loro sono stati in prima linea nel lungo lavoro svolto per dare nuovi spazi al liceo.