Il gruppo Marazzato a Ferrara per Remtech Expo

Le operazioni bonifica dell'area della stazione di Porta Romana commissionata a Gruppo Marazzato da COIMA come intervento preparatorio alle Olimpiadi Invernali 2026

Terminata la pausa estiva, che per chi si occupa di bonifiche è in realtà un periodo di lavoro intenso, l’attività fieristica legata alle tematiche ambientali riparte a settembre con la nuova edizione di RemTech Expo, l’appuntamento annuale con le tecnologie per la bonifica a cui il Gruppo Marazzato, azienda leader nel settore dei servizi ambientali, partecipa ormai da diversi anni.

In programma quest’anno dal 20 al 22 settembre nei padiglioni di Ferrara Fiere, con ingresso gratuito previa registrazione, RemTech offre l’occasione per entrare in contatto con le migliori realtà specializzate nel recupero e riqualificazione di terreni e aree industriali e con tutto ciò che è inerente i temi del risanamento, della bonifica e dello sviluppo sostenibile del territorio.

Il Gruppo Marazzato sarà allo Stand 155, sito nel Padiglione 4, con una presenza focalizzata sulla propria esperienza e competenza in questo specifico settore. Sarà infatti presente l’intero staff dei suoi esperti in bonifiche, affiancato dai responsabili tecnici e commerciali delle varie regioni in cui opera. Saranno inoltre presenti allo stand anche due importanti figure dirigenziali: Davide Marazzato (al centro nella foto allegata), uno dei tre fratelli alla guida del Gruppo e responsabile Area vendite, e Marco Tamberi, responsabile Divisione Bonifiche.

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali. Marazzato Soluzioni Ambientali è diventata una società benefit, con l’atto firmato dal notaio che ha suggellato quanto programmato da tempo. Con questa mossa l’azienda, a fianco del perseguimento degli scopi di lucro tipici di un’attività imprenditoriale, si impegnerà a perseguire anche finalità che vadano a beneficio della collettività.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana.