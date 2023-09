Esercito di Cuori al fianco di Marco Canella: come donare

Esercito di Cuori ODV è impegnata sul territorio per realizzare e promuovere iniziative solidali e benefiche, per supportare associazioni, realtà locali e persone in difficoltà. A settembre, l’Associazione ha deciso di sposare la causa di Marco Canella e di sostenere il suo progetto “Una mano per una gamba”.

Molti già conoscono la storia di Marco, perché lui stesso per primo è sceso in campo per vincere la sua personale battaglia, raccontandosi e dando la possibilità di aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo: "una vita serena", la sua quotidianità fatta di famiglia, vita sociale e sport". Questo grazie all'acquisto di una protesi speciale che gli consentirà di "riacquistare il suo passo", come dice lui.

Per contribuire all’acquisto della protesi, è possibile effettuare una donazione presso Erika BijouxandMore (Via Vibio Crispo 1, Vercelli), oppure facendo un bonifico Iban IT47Y0608544910000001001156 Esercito di cuori. Causale: una mano per una gamba

Oppure, utilizzando Satispay: Esercito di Cuori

Sarà possibile effettuare una donazione anche durante l’evento Esercito Express, previsto per Sabato 23 e Domenica 24 settembre, tra Santhià e Vercelli.

Per conoscere Marco e la sua storia: https://www.facebook.com/100085802700283/videos/834560884432504