Cigliano, tempo di Festa Patronale

La tradizione continua, anche quest’anno la Pro Loco Ciglianese è il motore della festa patronale. Il presidente Enzo Autino illustra gli eventi che terranno banco fino l’11 settembre.

«Abbiamo iniziato con la Fiera di Sant’Emiliano, una giornata con una grande affluenza di pubblico, dedicata ai dolci tipici del paese (proposti dalle panetterie), bar e negozi aperti, le immancabili bancarelle, lo stand della Pro Loco con le frittelle e quelli delle associazioni locali, in piazza Martiri abbiamo rivisto i giochi “dei nonni” spazio riservato ai bambini.- La Sagra di Sant’Emiliano entra nel vivo giovedì con il Gran Galà del Volontariato (cena benefica con le attrazioni Dance e Music e Four Jam). -Venerdì -prosegue Autino- avremo Gli Autogol e il dj Matrix, mentre sabato il gruppo Gli Explosion, un evidente orientamento verso i giovani, visto che saranno coinvolte anche le Leve.- Durante tutte le serate sarà attivo il servizio cucina che propone menù diversificati di grande qualità. -Domenica -conclude il presidente Autino- dopo lo spettacolo pirotecnico, ci sarà un gradito tributo a Celentano con Il re degli ignoranti, lunedì tocca a Federica Cocco e la sua orchestra. Da non dimenticare l’opportunità di cenare con il fritto misto alla piemontese preparato dallo stand gastronomico della Pro Loco. Un ringraziamento per la collaborazione va al Comune ed a tutti gli sponsor, dagli artigiani ai commercianti.»

Segnaliamo che domenica 10 settembre si esibirà la Filarmonica Ciglianese, mentre il Luna Park sarà in funzione fino al 12 settembre, giorno in cui è prevista una simpatica sorpresa. Per l’intera durata della manifestazione, sotto l’Ala, è attivo il banco di beneficenza.