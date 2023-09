La Lega dopo l'addio di Locca: «Nessuna sorpresa, ma su FdI faremo opportune valutazioni»

Riceviamo e pubblichiamo.

In data odierna con una nota stampa di Fratelli d’Italia si annuncia che, Martina Locca, consigliere comunale di Vercelli eletta con i voti della Lega è passata al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

«La decisione del consigliere Locca, per il nostro gruppo consiliare non è certamente un fulmine a ciel sereno – commenta Alberto Pipitone, capogruppo in consiglio Comunale - Lavorando da oltre un anno nello staff del presidente della Provincia il cui partito è Fratelli d’Italia, era abbastanza evidente che avrebbe prima o poi scelto, in maniera ufficiale e non solo ufficiosa, quel percorso. Spiacciono le modalità e, soprattutto, le tempistiche con cui questa scelta è stata resa palese».

«Prendiamo atto delle modalità con cui i nostri alleati di Fratelli d’Italia agiscono nell’azione amministrativa vercellese – commenta Daniele Baglione, segretario provinciale della Lega – evidentemente interpretano l’alleanza con modalità che non sono le nostre. Ce ne faremo una ragione e, naturalmente, faremo le nostre opportune valutazioni per il presente e il prossimo futuro».