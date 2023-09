Martina Locca lascia la Lega per FdI

Non è una sorpresa, perché già più di una volta, in passato, Martina Locca aveva assunto posizioni autonome rispetto a quelle del gruppo della Lega, con il quale era entrata in Consiglio comunale. Un progressivo allontamento culminato, nelle scorse ore, con l'adesione della consigliera al gruppo di Fratelli d’Italia. Che, pallottoliere alla mano, porta a dieci il numero dei suoi consiglieri staccando la Lega che scende a quota sei. In meno di cinque anni si sono ribaltati i rapporti di forza all'interno della compagine che sostiene il sindaco Andrea Corsaro.

L'ufficializzazione è arrivata in una nota diramata dal segretario provinciale, Emanuele Pozzolo e dal sottosegretario Andrea Delmastro.

«Fratelli d'Italia accoglie con piacere l’ingresso del consigliere comunale di Vercelli Martina Locca all’interno del proprio gruppo: continuiamo a crescere, sia a livello nazionale che a livello territoriale, perché l’azione politica di Giorgia Meloni è concreta e vincente», scrivono.

«L’ingresso di Martina Locca - dichiarano Alberto Cortopassi, vicecoordinatore provinciale, e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti - rafforza la leadership numerica del gruppo consiliare di FDI, guidato da Stefano Pasquino, in Comune a Vercelli e rafforza la linea di pieno sostegno all’amministrazione del sindaco Andrea Corsaro».

Da parte sua, Locca parla di «comunanza di idee e di valori politici che mi hanno avvicinata a Fratelli d’Italia», e coglie l’occasione per sottolineare «La buona amministrazione alla quale stanno improntando il loro agire sia il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro sia il presidente della Provincia Davide Gilardino».