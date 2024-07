Mancano medici in Valsesia? Trovate loro 10 bilocali sfitti...

L’11 luglio alle ore 21 si è tenuto al Cinema Lux di Borgosesia, il dibattito sulla Sanità in Valsesia organizzato dal Sindaco di Borgosesia, a cui ha partecipato la Direttrice ASL VC, il Direttore del Distretto e il nuovo Assessore Regionale alla Sanità Riboldi. Invitati il Presidente della Provincia e solo uno dei due Consiglieri Regionali della Provincia di Vercelli, denotando una mancanza di rispetto e una gestione esclusiva, di una sola parte politica, di un servizio di tutti e di tutto il territorio.

L'incontro è stato definito dal sindaco Bonaccio costruttivo e volto a fornire risposte concrete ai cittadini valsesiani.

Di risposte concrete, purtroppo se ne sono sentite ben poche, soprattutto da parte dell’Assessore Riboldi che al problema della mancanza di Medici in Valsesia ha replicato: “Trovatemi 10 bilocali sfitti e vi porto giovani Medici specializzandi a vivere in Valsesia, bastano dei bilocali tanto sono giovani e non hanno grandi pretese.”

Soluzione ridicola, inappropriata, tra l'altro già proposta in precedenza, che non risolverà il problema della mancanza di Medici in Valsesia, dove l’ospedale di Borgosesia sarà costretto a continuare ad assumere gettonisti per poter rimanere aperto e il disagio per la mancanza dei Medici di base da parte dei cittadini continua a persistere.

Purtroppo non saranno i bilocali la soluzione ai giovani specializzandi, ma la garanzia di un nuovo piano di assunzioni, salari dignitosi e un luogo di lavoro in cui poter crescere professionalmente.

La mancanza di specializzandi è una problematica urgente che si può risolvere solo aumentando il numero delle borse di studio per i Medici dal camice grigio.

E' inoltre emerso durante l’incontro, con interventi carichi di preoccupazione da parte dei cittadini, la mancanza di un Medico cardiologo in guardia attiva e dalle ore 16 alle ore 8 del mattino successivo, nonché nei giorni festivi e prefestivi.

La Direttrice Colombo, durante la serata, ha ribadito la tipologia di Ospedale nella quale rientra Borgosesia e le strutture fondamentali e la volontà di continuare con il massimo impegno a bandire concorsi per la copertura di tutte le figure professionali necessarie.

L’Ospedale di Borgosesia non può continuare ad essere usato come “bandiera” politica per illudere i cittadini, ne è un esempio l’attivazione della terapia intensiva, di cui durante l’incontro non si è fatto minimamente cenno. È essenziale una completa collaborazione tra i due Ospedali della stessa ASL, Borgosesia e Vercelli, per evitare la dispersione di risorse e garantire servizi efficienti ai cittadini.

Come PD abbiamo più volte sottolineato la volontà e l'impegno di lavorare per arrivare a soluzioni concrete, con una attenzione specifica alla Medicina Territoriale, alla Telemedicina e allo sviluppo dei trasporti che consentano collegamenti e la crescita dei servizi.

Quello che emerge in maniera evidente è la scelta della Giunta Regionale di continuare a finanziare il sistema privato a discapito della sanità pubblica.

Simona PAONESSA - Consigliere Regionale

Giovanni DONATI - Consigliere Comunale Borgosesia