Tempo di nomine in enti, aziende e partecipate del Comune

Tempo di nomine per enti e aziende partecipate dal Comune. Una serie di avvisi pubblicati sul sito del Comune rendono noto che la neo eletta amministrazione intende provvedere alla nomina di quettro componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di piazza Mazzini a Vercelli; due componenti del CdA di Asm spa; quattro componenti del CdA della Fondazione Museo Francesco Borgogna; quattro componenti del CdA della Scuola Professionale e Filologica “Geom. Francesco Borgogna”; del presidente e di quattro componenti del CdA dell’Istituzione Scuola Comunale di Musica “Vallotti”; del presidente e di 4 componenti del CdA dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli; oltre che di un rappresentante nel Consorzio UNIVER – Università e Impresa Vercelli e del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

«Gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia, possono comunicare la propria disponibilità entro martedì 30 luglio mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», spiega una nota del Comune. Sul sito del Comune sono pubblicati tutti gli avvisi di candidatura con le informazioni relative.