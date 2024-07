Greppi, Galante, Apice e Balocco i nuovi consiglieri delegati

Sono Giorgio Greppi, Elisabetta Galante, Umberto Balocco e Armando Apice i consiglieri delegati che affincheranno il sindaco Roberto Scheda e gli assessori nelle gestione di alcune materie specifiche. Scheda li ha comunicati lunedì, nel corso del consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione.

Greppi si occuperà di “Politiche agricole” insieme al sindaco; Galante di “Tradizioni locali e Manifestazione carnevalesche” insieme a Mimmo Sabatino, assessore allo Sport, Eventi, Manifestazioni e Quotidianità dei problemi del cittadino; Balocco affiancherà l'assessore Martina Locca con un incarico di collaborazione in materia di “Iniziative per nuove generazioni – Educazione civica” con l’Assessore all’Istruzione e Merito – Lavoro e Formazione; Apice, infine, curerà con l'assessore alle Politche sociali, Valeria Simonetta, il tema dell'“Edilizia sanitaria – Rapporti con le Istituzioni”.

Gli incarichi, formalizzato con un decreto del sindaco, non sono onerosi, poiché i consiglieri hanno diritto solo al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali di cui sono componenti e che la durata dell'incarico di collaborazione è determinata per un periodo non eccedente la durata del mandato del Sindaco, fatta salva la risoluzione anticipata nonché la revoca in qualsiasi momento.