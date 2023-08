Francesco Rey: «Un grande staff per il progetto giovani dei Rices»

Tre tecnici e un preparatore l’anno scorso, cinque tecnici e un preparatore atletico che farà anche il coach, per l’annata 2023-2024 dei Rices.

Un investimento e un progetto, non da poco, tutto in funzione della crescita e della valorizzazione dei giovani.

Riconfermatissimo, come tecnico della prima squadra e supervisore delle giovanili Antonio Galdi. In questi anni ha ottenuto buoni risultati con la prima squadra ma soprattutto ha valorizzato tanti giovani.

Al centro del progetto c’è sempre lui – perché è lui il pezzo da 90 – ma con lui, nel settore giovanile, la dirigenza ha chiamato fior di allenatori per le giovanili che, di anno in anno (grazie anche al lavoro del minibasket firmato Bugs), vedono sempre un numero maggiore di giovani che si avvicinano al basket - tant’è che il settore giovanile dei Rices avrà tre squadre in più.

Ma vediamo la composizione dello staff.

Antonio Galdi allenerà la prima squadra dei Rices che giocherà in serie D, coordinerà il settore giovanile, sarà anche il coach di Under 13 e Under 17 Gold.

(QUI, una recente intervista a Galdi).

Con Galdi ci saranno:

Fulvio Buffa, 57 anni, che sarà il secondo della prima squadra e allenerà la Under 19 Gold. («ma ci darà una mano anche su altro» commenta il presidente Rey). Ha allenato per anni settori giovanili e prime squadre sia maschili che femminili soprattutto a Chivasso, Ivrea, Venaria dove l'anno scorso è stato capo allenatore della serie B femminile.

Corrado Boschetti, 57 anni, allenerà la Under 14 Gold e la Under 17 Silver. Quarant’anni di esperienza sia da coach che da preparatore atletico, principalmente nel novarese ma anche in giro per l'Italia sia nel mondo giovanile che in quello senior. L'anno scorso a Teens Biella in C Gold come head coach, in passato anche con Vercelli Basket.

Emidio Piatto, 52 anni, allenerà la Under 19 Silver. Come coach tante esperienze sia giovanili che senior nel vercellese, biellese, novarese e negli ultimi anni a Borgosesia.

Wannes Pomelari allenerà la Under 15. Vercellese doc, giovanissimo inizia ad allenare nei Frogs e poi altre squadre di C, poi un decennio nel mondo giovanile di Pallacanestro Biellla. Ancora molte squadre senior in Lombardia (Casorate) e anche in serie B (Sangiorgese), poi un anno a Vercelli con la PFV e gli ultimi anni a Chivasso in C.

Alessandro Scarfò, preparatore a coach, allenerà la Under 14 Silver, sarà il secondo nella Under 14 Gold e sarà il preparatore atletico di tutte le squadre.

La lunga estate del presidente Francesco Rey (una recente intervista QUI) e dei suoi più stretti collaboratori (Ricci, Mastria, Marta Busca) è giunta al termine. Una ventina di giorni e poi si comincia: composizioni delle squadre, allenamenti, definizioni delle prime amichevole (nella speranza che i lavori al Palapiacco procedano spedito).

«Quest'anno – afferma Francesco Rey - puntiamo molto sulla preparazione e sulla esperienza dello staff. Chissà che questo possa essere un biglietto da visita per la società anche verso giocatori di zone vicine.»

«E come vice coach – aggiunge - saranno tutti ragazzi delle nostre giovanili, sperando che possano apprendere passione e preparazione da questo staff.»

E la prima squadra?

«Al centro del progetto ci saranno ancora i giovani.»