Piazzale trasformato in discarica: interrogazione del Pd

Diventano oggetto di un'interrogazione del Partito democratico i rifiuti abbandonati nell’area ex Calcestruzzi Spa in via Prarolo al rione Cappuccini. Sul grande spiazzo di terra battuta sono stati abbandonati sacchi e materiale vario e il Pd chiede quali interventi intenda attuare il Comune. Nell'interrogazione, che ha come primo firmatario Carlo Nulli Rosso, si rileva che «fino a poco tempo fa l'accesso al piazzare era interdetto al pubblico attraverso l’apposizione di grossi blocchi in cemento, ora parzialmente rimossi. L’intera area, ora accessibile ai mezzi pesanti, è stata oggetto di scarico materiali di vario genere e pezzatura, per lo più inerti e immondizie varia».

Da qui la richiesta di sapere «se l'amministrazione sia a conoscenza del fatto, se i materiali di scarto depositati non determinino una discarica abusiva e cosa intenda fare l’Amministrazione comunale per porre rimedio alla situazione».