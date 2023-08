Ogni domenica la navetta Varallo - Alagna

Dal 13 agosto e fino a metà settembre sarà attivo il bus navetta che ogni domenica collegherà Varallo con l’Alta Valsesia: «Il servizio è stato proposto dai comuni dell’alta valle – spiega Alex Rotta, Assessore ai trasporti dell’Unione Montana Valsesia – e noi come Unione Montana ci siamo subito attivati per trovare le coperture economiche e sbrigare tutte le complesse pratiche burocratiche previste: è una grande soddisfazione poter inaugurare domenica 13 agosto questo importante servizio, ringrazio in particolare il Presidente Davide Gilardino, che ha garantito il supporto economico da parte della Provincia di Vercelli, facendosi carico del 50% della spesa sostenuta per il servizio, mentre il resto della cifra necessaria è stata coperta dai comuni di Scopa, Pila, Campertogno, Mollia e Piode».

Le navette che faranno la spola tra Varallo ed Alagna, con 4 corse a salire e 4 a scendere, sono bus da 20 posti: «Si è scelta questa dimensione perché è adatta a percorrere le strade di montagna – spiega ancora Rotta – ed anche perché il servizio è sperimentale: dobbiamo capire quali saranno i numeri della fruizione, in modo da poter programmare il futuro. L’idea è quella di creare coincidenze anche con bus che raggiungano le località delle valli laterali, in modo da non ragionare più soltanto sull’asse centrale, ma da mettere tutti i centri della Valsesia in interconnessione tra di loro, cosicché siano facilmente raggiungibili dai turisti, e i residenti si possano spostare comodamente da una località all’altra».

Il biglietto si farà a bordo, al prezzo stabilito dal tariffario regionale in base alle fasce chilometriche, la navetta rispetterà tutte le fermate dei bus ATAP e gli orari saranno articolati in modo da consentire una prima corsa al mattino presto (7,50 Varallo-Alagna, 8,50 Alagna-Varallo) ed un’ultima corsa la sera alle 19,30 da Alagna verso Varallo (18,15 Varallo-Alagna), oltre a due corse intermedie a metà mattina e metà pomeriggio in entrambe le direzioni.

«Questo servizio è un primo esperimento volto a individuare nuove proposte per la mobilità del futuro sul nostro territorio – commenta il Presidente di UMV, Francesco Pietrasanta – l’Assessore ai trasporti, Alex Rotta, è da tempo al lavoro su questo fronte e insieme stiamo valutando i flussi e le migliori risposte da dare alle esigenze manifestate sia dai turisti che dai residenti: i fondi delle Aree Interne ci consentono di intervenire su diversi fronti – continua Pietrasanta - quello della mobilità è sicuramente strategico per lo sviluppo futuro del territorio»

Insomma, questa navetta vuole essere un progetto pilota per nuovi sviluppi del trasporto locale: «L’obiettivo - conclude Alex Rotta - è quello di realizzare una rete estiva di trasporto pubblico locale che colleghi tutti i comuni del nostro territorio, compresi quelli che ad oggi in estate non sono assolutamente serviti, come per esempio Civiasco, Cellio con Breia, Valduggia e, dall’altra parte, Postua e Guardabosone. Abbiamo un territorio bellissimo, è fondamentale renderlo fruibile in ogni sua parte. Stiamo lavorando intensamente su questo fronte, confidiamo di avere al nostro fianco anche la Regione, affinché i nostri progetti possano diventare realtà».