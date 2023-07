Lavori alla linea ferroviaria per Pavia: strada interrotta a BorgoVercelli

Disagi in vista, a partire da venerdì 28 luglio, per chi deve viaggiare in direzione Novara: dalle 21 del 28 luglio alle 20 del giorno 31 luglio, la Provinciale 11 bis “Vercelli – Borgo Vercelli”, sarà interrotta al transito veicolare in prossimità del passaggio a livello in località Bivio Sesia, in territorio comunale di Borgo Vercelli, per lavori di rinnovamento binari della linea ferroviaria Vercelli - Pavia. La viabilità alternativa per raggiungere Borgo Vercelli sarà: Strada Provinciale 11 "Padana Superiore" e tangenziale nord di Vercelli.