Nuovo Mc Dondald's a Crescentino: come candidarsi per un posto di lavoro

Mc Donald's organizzerà giornate di raccolta curriculum per poi organizzare le selezioni per l'assunzione del personale che verrà impiegato nel nuovo ristorante di Crescentino. A renderlo noto, in un post, il sindaco della cittadina, Vittorio Ferrero, esprimendo la positiva valutazione dell'amministrazione comunale per la conclusione di una procedura autorizzativa che ha richiesto alcuni mesi di lavoro.

leggi anche: NUOVO MC DONALD'S A CRESCENTINO

Ovviamente i commenti pro e contro, nella cittadina, non sono mancati, come avviene sempre di fronte a qualche importante novità, tuttavia, secondo il primo cittadino, la struttura di via Viotti, che aprirà entro fine anno, rappresenta un'opportunità per il territorio: «Dialogando con i referenti di Mc Donald’s - spiega Ferrero in un post - oltre a spiegarmi che la loro politica aziendale in questi anni sta volgendo l’attenzione verso i territori più interni del nord Italia, mi hanno confermato che la posizione strategica di Crescentino con un potenziale bacino di riferimento di circa 30mila persone si presta molto al loro progetto. Mc Donald’s, che è un brand conosciuto in tutto il mondo, non può far altro che portare verso di noi, verso Crescentino, migliaia di persone. Molte delle quali sono certo non avrebbero mai rivolto la loro attenzione alla nostra cittadina. Starà noi, al sistema commerciale e, quindi, all’intero sistema “Città” cogliere questa opportunità».

Oltre ad annunciare il recruiting day (che verrà organizzato dalla società), Ferrero ricorda che, compilando il form on line a questo link https://www.mcdonalds.it/lavora-con.../candidatura-spontanea è possibile inviare il proprio curriculum e candidarsi per una posizione eventualmente aperta (a Crescentino come altrove).