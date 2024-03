Crescentino, 230mila euro per la rotonda di vita Giotto

Rotatoria di via Giotto: dalla Regione arrivano 230mila euro per il Comune di Crescentino. Lunedì il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha incontrato Vittorio Ferrero, sindaco del Comune di Crescentino, per il contributo assegnato alla cittadina vercellese. Lo stanziamento è reso possibile grazie all’azione sviluppata dalla Regione attraverso il Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess, con oltre 31 milioni di euro assegnati a 57 comuni e due unioni montane del Piemonte.

«Grazie al lavoro di squadra portato avanti con il Governo - ha commentato il presidente Cirio - mettiamo a disposizione di Crescentino fondi che il comune attendeva da tempo per sbloccare un intervento strategico nell’ambito della viabilità e della sicurezza».



Lo stanziamento assegnato attraverso la programmazione regionale sarà cofinanziato dal Comune con 57 mila euro.



«Portare avanti questi interventi insieme agli enti locali - ha aggiunto il presidente Cirio - significa consolidare un'intesa di territorio che permette alle nostre comunità di crescere ogni giorno, nell'ambito di una programmazione fatta di attenzione alle necessità di cittadini, imprese e associazioni che è ormai un modello di riferimento».

«Un altro obiettivo raggiunto per la nostra città», commenta il primo cittadino, Vittorio Ferrero che a giugno sarà in corsa per il secondo mandato.