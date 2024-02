Alimentazione, lotta contro il cancro, stretching: insomma, oltre lo sport

Non solo sport e ciclismo, ma anche momenti di incontro, cultura e discussione con Angry Wheels MTB & Run.

Ha suscitato interesse, curiosità e tante emozioni l’evento di sabato sera organizzato al Teatro Cinico Angelini di Crescentino dal tema: “Più Sport Più Salute” - Alimentazione e attività sportiva per una vita più sana.

Presenti numerosi ragazzi della squadra con le loro famiglie, il sindaco Vittorio Ferrero, l’assessore allo sport Liberato Dispoto, l’assessore alla cultura Maria Antonella Dassano e il presidente della Croce Rossa comitato di Crescentino Vittorio Pasteris. A tutti i presenti sono stati rivolti i ringraziamenti della presidente Barbara Moncalvo, in apertura.

Sul palco si sono alternati: Christian Lenzi, biologo con approccio integrato in Nutrizione Preventiva e Alimentazione per la performance sportiva; Davide Vallesio, fisioterapista con Master di Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici e Silvia Gura podista, ciclista e scrittrice. Classe ‘75 Silvia Grua ha emozionato raccontando il suo libro “I colori della salita” edito dalla casa editrice Capovolte che è un vero inno alla vita. Un libro autobiografico che racconta della salita più ardua di Silvia: il cancro. Una storia di dolore e di rinascita grazie agli insegnamenti derivati dalla pratica dell’attività sportiva. Dove racconta anche del suo “Everesting”, quando in sella alla sua bici ha percorso sulla salita della Broglina nella Serra morenica d’Ivrea, un percorso ad anello fino a raggiungere il dislivello di 8.848 metri pari a quello del Monte Everest. Un evento di sensibilizzazione per raccogliere fondi a favore della ricerca contro i tumori, Fondazione Veronesi. Emozioni vissute e poi trasformate in parole anche se come dice la stessa Silvia nella quarta di copertina del suo libro «Non ci sono mi state frasi “giuste” per descrivere le strade in salita che ho dovuto percorrere. Non ci sono neppure ora. C’è solo una parola che, nonostante tutto, non ho mai abbandonato e che, anzi, è stata mia alleata: Sogni».

Ascoltare e leggere la sua storia, permette di sentire affluire calore vitale: dentro qualcosa si muove, fino a sentirti a disagio e fragile. Una straordinaria forza di volontà, una capacità di affrontare la malattia così come decine di gare podistiche e di ciclismo. Il libro “I colori della salita” sostiene inoltre l’Associazione Samco Odv, per le cure palliative. Attraverso uno stile di vita sano, si diventa protagonisti della nostra salute. Lo sport e una corretta alimentazione diventano importanti alleati anche in ambito di prevenzione. Sul tema è intervenuto Christian Lenzi che ha spiegato l’importanza dell’approccio integrato in nutrizione preventiva e nel contesto sportivo per l'alimentazione per ottenere le performance. Analizzando anche con l’ausilio di grafici a doppia piramide i cibi, il loro consumo suggerito e allo stesso tempo l’impatto ambientale che ha la loro produzione.

Ha chiuso Davide Vallesio, fisioterapista, parlando della pratica dello stretching e l'importante funzione che ricopre, quando è fatto nei tempi e nei modi giusti, anche a secondo degli obiettivi sportivi che si vogliono raggiungere.