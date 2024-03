Crescentino, nasce il registro delle Imprese storiche

È stato approvato nei giorni scorsi il regolamento per l’istituzione del “Registro delle imprese storiche di Crescentino”. Come hanno spiegato il sindaco Vittorio Ferrero e il consigliere comunale con delega al commercio Samantha Tarallo, “l’obiettivo dell’iniziativa è quello di far risaltare e sviluppare la qualità e la competenza della cultura d'impresa del territorio, promuovere l’importanza di tali esperienze quali valori portanti per Crescentino in quanto espressione di stabilità imprenditoriale, qualificazione della occupazione e sviluppo delle potenzialità dei vari comparti economici e costituire un’opportunità di promozione di quei principi di qualità che le imprese facenti parte del Registro hanno saputo esprimere con successo per così lungo tempo”.

Potranno richiedere l’iscrizione al Registro le imprese di qualsiasi forma giuridica e appartenenti a qualunque settore economico, con sede operativa in Crescentino, le quali abbiano una continuità nel tempo della gestione, anche in caso di subentro nella titolarità di impresa o di modifiche societarie, e della merceologia offerta che ricade in uno dei seguenti periodi: tra i 20 e i 49 anni “Impresa Storica Crescentinese – classe d’argento”, tra i 50 e i 74 anni “Impresa Storica Crescentinese – classe d’oro”, tra i 75 e i 99 anni “Impresa Storica Crescentinese – classe di diamante”

d) 100 anni e oltre “Impresa Storica Crescentinese - classe di platino”. Non potranno aderire le imprese fallite o che hanno procedure fallimentari in corso o che appartengano alle attività di produzione di alcool e tabacchi e produzione e/o vendita di armi, centri scommesse, lotterie, slot machine, sexy shop, night club e locali notturni, money transfer, compro oro ed internet points. L’iscrizione nel “Registro delle imprese storiche del Comune di Crescentino” va effettuata presentando la domanda di adesione, scaricabile sul sito Internet del Comune di Crescentino, entro e non oltre le ore 17 dell’08 aprile via Pec all’indirizzo crescentino@cert.ruparpiemonte.it oppure consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Settore Urbanistica al numero 0161833111 int.8 oppure all’email urbanistica@comune.crescentino.vc.it. Il Comune di Crescentino provvederà alla tenuta e all’aggiornamento periodico del “Registro delle Imprese Storiche”, inserendo di volta in volta le imprese riconosciute come storiche e cancellando quelle che nel tempo avranno perso i requisiti I riconoscimenti dello status di “Impresa Storica Crescentinese” verranno rilasciati nel corso di appositi eventi pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale.