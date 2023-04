Una guida su servizi e diritti delle persone disabili: «Dalla scuola al lavoro, stop alle discriminazioni»

Partono con l'iniziativa "Non parlate di noi senza di noi: lo sport è per tutti" i progetti legati agli "Stati generali della disabilità” che il Nodo provinciale antidiscriminazione, guidato dal Lella Bassignana, ha avviato per l'anno 2023.

Sabato 6 maggio dalle 8.30 alle 16 al Pala Loro Piana di Borgosesia grazie al patrocinio del Comune circa 140 studenti istituti superiori della Provincia di Vercelli si confronteranno in tornei dove ogni squadra sarà composta da studenti e uno o due atleti con disabilità. Alla giornata partecipano Ipssar Pastore di Varallo e Gattinara, Ipsia Magni, Iti Lirelli, Iss Ferrari Sociale e Scientifico di Borgosesia, Istituto Mercurino di Gattinara. Il torneo Interscolastico Sportivo è la conclusione di un progetto realizzato dall’associazione Passeportout rappresentata da Francesca Vinzio e consentirà di mettere in pratica e vivere un’esperienza di sport unificato e di aggregazione che conclude un percorso di sensibilizzazione dei ragazzi a concetti come equità, integrazione, inclusione, diversità e disabilità. «Lo sport rompe le barriere che ci dividono», spiega Milly Cometti, direttore provinciale di Special Olympics.

«L'obiettivo dell'anno - aggiunge Lella Bassignana - è introdurre il concetto di abilismo: tutti noi abbiamo abilità particolari e particolari limiti. E il nostro progetto va dunque oltre l'idea di disabilità per cercare di abbattere ogni tipo di discriminazione».

Proprio per questo il Nodo ha predisposto una guida con informazioni utili per la persona con disabilità e per i suoi familiari, realizzata con Anffas nazionale: «Vuole far conoscere le opportunità che consentono alla persona con disabilità e a chi garantisce loro la necessaria assistenza un’effettiva inclusione sociale e, dunque, una corretta applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza - continua Bassignana -: forniamo informazioni su misure, iniziative e provvedimenti statali e regionali che hanno come beneficiari soggetti con disabilità; un orientamento “personalizzato” tra i servizi, gli interventi, le attività presenti sul territorio; la sensibilizzazione delle comunità locali e la Amministrazioni sui temi della disabilità dando voce alle segnalazioni dei cittadini».

A sostenere il progetto è anche la Provincia: «Questo primo progetto parte dalle scuole, il luogo dove meglio si può sensibilizzare e formare per un futuro più accogliente e lontano dalle discriminazioni. Lo sport, inoltre, è fonte di valori e insegnamenti, dove si fa squadra per superare e conoscere se stessi e il prossimo», dice il presidente, Davide Gilardino.. Alla conferenza stampa era presente in collegamento Enzo Cucco referente del Centro regionale contro le discriminazioni della Regione Piemonte che ha sottolineato che la prevenzione delle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità è una delle priorità inserite nel piano triennale di attività dei Nodi , nonché una delle azioni prioritarie del FSE e del PNRR.