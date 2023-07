McDonald’s sbarca a Crescentino: una cinquantina di assunzioni per il nuovo ristorante

Negli scorsi giorni il Settore Urbanistica del Comune di Crescentino ha concluso la procedura di permesso di costruire convenzionata rilasciando all’Immobiliare Rossaro Srl l’autorizzazione a costruire un nuovo edificio adibito a ristorazione da realizzarsi nell’area commerciale di Via Viotti.

Il rilascio del permesso conferma quindi l’apertura entro la fine dell’anno di un Ristorante McDonald’s a Crescentino.

«Esprimiamo grande soddisfazione – commentano il sindaco Vittorio Ferrero e l’amministrazione comunale - il fatto che un'azienda internazionale abbia scelto il nostro territorio dimostra l’attrattività, dal punto di vista commerciale, che ha la nostra città. Il McDonald's offre un prodotto del tutto diverso da quello che si può trovare negli ottimi ristoranti e nelle attività di somministrazione presenti oggi a Crescentino. Da oggi ci sarà un ulteriore e importante valore aggiunto e di richiamo per le famiglie. Inoltre, non meno importante, questa realtà porterà nuove assunzioni che daranno una risposta occupazionale a diverse persone».

Nell’ambito della procedura edilizia il Comune ha inoltre introitato, oltre agli oneri di costruzione, una ulteriore somma quale compensazione straordinaria che verrà utilizzata per la riqualificazione di parte di via Rossaro e di via Viotti. L’intervento prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi e la sistemazione di quelli esistenti, l’allargamento della carreggiata stradale, una nuova illuminazione e la sistemazione dell’incrocio tra la due vie. La scelta dell’intervento è stata fatta per garantire una maggiore fruibilità e sicurezza ad una strada che dopo l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s avrà un notevole aumento di traffico.

L'apertura del locale di Crescentino arriva a pochi mesi da un analogo intervento a Vercelli, con lo spostamento del ristorante nell'area commerciale di Porta Torino.

«La prospettiva occupazionale per ogni nuova apertura è di circa 50 assunzioni - spiegano dalla società -. Nuove posizioni incluse nel piano di crescita nazionale, che anche quest’anno prevede l’assunzione di cinquemila nuove persone in tutta Italia. In Italia da 37 anni, McDonald’s conta ad oggi oltre 670 ristoranti in tutta la Penisola, dove lavorano 32.000 dipendenti, che ogni giorno servono 1.2 milioni di clienti».