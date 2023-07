Engas Hockey Vercelli, mercato: Giorgio Maniero ritorna in nerogialloverde

Engas Hockey Vercelli prosegue il proprio mercato annunciando un importante ritorno in nerogialloverde: quello di Giorgio Maniero.

Il ventiseienne è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato in A2 di HV nella stagione 2020-2021, per poi giocare, sempre confermandosi nel valore di primo piano, la prima stagione di Engas in A1 l’annata successiva. L’ultima sua esperienza hockeistica è stata condotta in Austria nella fila dell’RHC Dorbirn (squadra dell’omonima città situata nell’ovest del Paese) con cui si è laureato campione della massima categoria.

Mister Roberto Crudeli: “Maniero ha fatto bene anche in Austria, seppur sia un campionato più “leggero” rispetto al nostro, stando in attività tutto l’anno. Volevo un profilo tecnicamente valido, soprattutto per ciò che concerne la parte posteriore del campo. La qualità di Giorgio non è facile da trovare nei giocatori italiani, quindi penso che si tratti di una scelta importante. Inoltre Maniero darà anche una mano ai settori giovanili di HV e anche questo elemento ha contribuito alla nostra decisione. In più, ha già giocato per i colori di HV, trovandosi bene e conoscendo l’ambiente: tutto ciò ha fatto in modo che non sia stato difficile riportalo “a casa”. Giorgio poi, visto che l’ho allenato a Scandiano, ben conosce i miei meccanismi”.

Piero Mentasti, vicepresidente di HV: “Maniero per HV non è mai andato via. Giorgio è sempre rimasto affezionato al Palapregnolato, alla società e al sogno iniziato insieme. Lo abbiamo rivoluto perché è un uomo a tutto campo, che mette cuore e gambe sempre, un jolly che può essere inserito in qualsiasi momento, un vero atleta e, soprattutto, una persona davvero perbene. In lui rivediamo i valori fondanti dello spirito di HV. Al di là delle sue importanti doti tecniche, stimo moltissimo Maniero e lo considero anche un amico: in questo anno in cui era in Austria ci siamo sempre sentiti e confrontati. Ribadisco: Giorgio Maniero non aveva mai lasciato Vercelli”.

Mentasti, per tutti Peo, parla poi delle attività social di HV: “Non mi occuperò più delle pagine Facebook e Instagram della società, ci tengo a sottolineare che le lascio in mano a due ragazze bravissime: Ilaria Pozzato e Anna Racioppi che già da qualche tempo si occupano di tutto l’aspetto social. Resteranno Baldino (la mascotte di HV, un chicco di riso Baldo dai colori sociali, creata da Mentasti, ndr) e il taglio simpatico che ci caratterizza nella comunicazione sulle reti sociali”.

Nei momenti in cui si costruisce in vista di nuova stagione, viene naturale guardarsi alle spalle, tracciando un bilancio, sia concreto che emotivo, di quanto vissuto sinora. Mentasti: “Tutto quanto realizzato in questi 4 anni con HV è per me un orgoglio indescrivibile. Abbiamo portato la nostra città sulla maglia, facendo conoscere Vercelli, dandole lustro. Rinata anche la rivalità con Lodi: seppur fra gli sfottò sportivi, ho intrecciato belle amicizie, proprio perché viene riconosciuto il nostro valore, come quella piazza che mancava. Abbiamo trascinato dei ragazzi il sabato sera al Palapregnolato che hanno creato una compagnia che si ritrova in curva: ci tengo a ringraziare Alan e tutti loro con cui ho condiviso delle trasferte. Ringrazio allo stesso modo il gruppo storico: Fausto, Rocco, Fiorenzo, sempre presenti a supportarci e con cui ci siamo sempre confrontati apertamente, cosa che mi ha fatto maturare molto. L’ultima stagione non è stata semplice, anche a causa del sostegno venuto meno di alcuni sponsor, e sono stati commessi alcuni errori per cui chiediamo scusa: sono stati fatti per eccesso di amore per questa città e questo sport. Ci tengo a ringraziare la città tutta, tutta la stampa che ci ha sempre seguiti, Paolo Gallione, il nostro addetto stampa da sempre, che spero possa tornare sui suoi passi. Il Comune che ci sta preparando un palazzetto rinnovato, cosa che nutre la speranza di poter fare concentramento per la WSE Cup a Vercelli: sarebbe bellissimo poterlo inaugurare così, con la nostra maglia dedicata alle coppe europee. Ovviamente grazie ai giocatori, cito Tataranni che da capitano li impersonifica tutti, per l’attaccamento che hanno dimostrato sempre alla maglia in questi anni”.

Infine, un sentito pensiero al settore giovanile: “Ho da poco disputato una partitella con i nostri ragazzini e ragazzine, allenandoci insieme: alcuni di loro sono già hockeisti veri, ce l’hanno dentro. Non scordiamoci mai che è fondamentale fare rinascere il vivaio vercellese e ciò potrà avvenire solo se noi siamo d’esempio e se avremo strutture dedicate e moderne”.