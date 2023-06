Principio di incendio in uno stabile di Santhià

Principio di incendio, intorno alle 19,30 di sabato, a Santhià. Le fiamme sono divampate in un locale a uso deposito e ufficio, risultatocomunque sfitto. Per spgnere le fiamme e arginare il rischio che l'incendio potesse estendersi, sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quelle del Distaccamento volontario di Santhià che si sono occupati anche della messa in sicurezza della zona circostante.

Sul posto anche i carabinieri di Santhià per gli accertamenti sulle cause dell'incendio.