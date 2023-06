Pulizia nelle strade vercellesi: calendario degli interventi e divieti di sosta

ASM Vercelli, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha definito i prossimi interventi di pulizia mirata che interesseranno alcune aree della città e che saranno accompagnati da divieti di sosta temporanei nei tratti coinvolti, per agevolare lo svolgimento delle attività.

Questo il calendario definito, con il dettaglio delle strade e degli orari: g iovedì 15 giugno: corso Magenta, con divieto di sosta, dalle ore 6 alle ore 12, su ambo i lati del viale alberato; sabato 17 giugno: corso Italia, con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 12 su tutto il controviale, dalla rotonda di corso Matteotti a via Gifflenga; martedì 20 giugno: via Ariosto, con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 9 nel tratto da piazza Battisti a via Paggi, e dalle ore 9 alle ore 12 nel tratto da via Paggi a via Testi; mercoledì 21 giugno: corso San Martino, con divieto di sosta su tutto il corso dalle ore 6 alle ore 12; sabato 24 giugno: corso Abbiate e largo Giusti, con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 9 su largo Giusti e corso Abbiate, lato edifici civili/commerciali, e dalle 9 alle 12 su corso Abbiate, lato ASL-Ospedale Sant’Andrea; lunedì 26 giugno: Parco Camana e via Santorre di Santarosa (tratto compreso tra via Menotti e via XX Settembre), con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 9, e via Tripoli, con divieto di sosta dalle ore 9 alle ore 12 sul lato prospiciente la recinzione di parco Camana, nel tratto da via XX Settembre a via Asmara; mercoledì 28 giugno: parcheggio Camana, con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 12 su tutta l’area.

Dal 28 giugno al 1° luglio, dalle 9 alle 11, sono inoltre programmati gli interventi di pulizia su viale Rimembranza, con annesso divieto di sosta, secondo il seguente calendario. Carreggiata ovest: mercoledì 28 giugno, nel tratto tra piazza Solferino e via Benadir; giovedì 29 giugno, nel tratto da via Benadir a piazza della Vittoria. Carreggiata est: venerdì 30 giugno, nel tratto da piazza della Vittoria a via Benadir; sabato 1° luglio, nel tratto da via Benadir a piazza Solferino.