Max Massara, di "Interno 3", è in corsa per “Il Migliore Chef Italia”

Massimiliano Massara, 37enne chef di Interno 3 (gastronomia ristorante di via Veneto) è in corsa per la terza edizione di “Il Migliore Chef Italia” contest in onda su Sky. E' l'unico piemontese selezionato fra i 30 finalisti. E la prossima settimana, martedì 20 giugno Vercelli torna a essere teatro delle registrazioni che andranno poi nel circuito televisivo la prossima stagione.

Intanto, attraverso i social Instagram e Facebook è già possibile lasciare un like accanto alla foto del cuoco che, nella selezione di Milano, ha conquistato il palato dei giudici cucinando un risotto allo zafferano, con crudo di gamberi rossi e fondo di vitello. Per sostenere la corsa di Massara occorre andare sulle pagine social della trasmissione e cercare la sua foto tra gli sfidanti dell'edizione 2023 - '24.

Il contest, che vede in giuria lo chef Simone Falcini, affiancato da due esperti del food, Cristina Lioci e Carlo Tofani, mette in palio premi importanti: attrezzature da cucina, master retribuiti, la pubblicazione di un volume di ricette e altro ancora e, oltre al premio principale, ci sono anche quello social (per il quale, appunto, si può già votare attraverso la Pagina Facebook o Instagram della trasmissione, mettendo il like sulla foto di Massara) e uno legato all’accoglienza. Per quest'ultima sezione Massara e la moglie Federica che lo affianca nell'attività di via Veneto, hanno scelto Casa Bona di via San Paolo.