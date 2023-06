GT Mediofondo 2023: 1° posto per il MYG Cycling Team nella categoria squadre

Successo sotto la pioggia per il plotone schierato dal presidente Stefano Moro nella sesta e ultima tappa “Terre d’acqua” del circuito GT Mediofondo. Il Myg Cycling Team, già campione in carica, ha così conquistato anche l’edizione 2023 del circuito nella categoria squadre.

Partenza e arrivo dopo 83 km a Livorno Ferraris, tratto cronometrato lungo la salita della serra da Bollengo, e la pioggia a fare da cornice.

Sul podio nella cronoscalata: Lorenzo Alladio ASD Team Cycling Center, Cristian Cucinschi Rodman Azimut Squadra Corse ASD, e Giulio Sarasso Racing Team Rive Rosse. Tra le donne: Linda Venturino La bicicletteria Racing Team, Jolien Van Uden Di tutti i sentieri ASD e Silvia Milone Alpina-Bikecaffè.

Il Myg Cycling Team con 24 partecipanti domenica ha consolidato la prima posizione in classifica difendendosi dall’attacco della Rodman Azimut Squadra Corse ASD, terzo posto per Sutalatur Bike Salassa.

Soddisfatto il presidente Stefano Moro per il coinvolgimento dei suoi atleti accorsi nonostante le avverse previsioni meteorologiche per questa tappa, dove dati i pochi punti di differenza in classifica è stata fondamentale l’unione e la coesione dimostrata dalla squadra.