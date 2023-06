Italia Viva: «Ritardi imperdonabili nelle opere sul Canale Cavour»

«I lavori per l'ammodernamento del Canale Cavour sono stati finanziati già nel 2016 dal governo Gentiloni quando ancora, grazie all'unità di missione Italia Sicura, si aveva una visione per il dissesto idrogeologico e le opere pubbliche a sostegno del territorio del nostro Paese. Il governo, attraverso il sottosegretario La Pietra ha appena ammesso ritardi imperdonabili: condivido, non aver speso quei finanziamenti è imperdonabile». Cosi il senatore Ivan Scalfarotto, intervenendo in aula a commento della risposta del Governo sull'interrogazione da lui presentata circa i lavori di sistemazione del Canale Cavour in Piemonte.

«La gestione delle risorse idriche e la cura del territorio dovrebbero essere assolutamente al centro dell'azione del governo centrale e degli enti locali, e l'inerzia e l'impreparazione ad affrontare queste situazioni fa cadere le braccia», ha proseguito il sentatore di Italia Viva, ripercorrendo, poi, l'iter degli ultimi anni.

«Nel 2014, il governo Renzi instituì un'apposita Unità di missione alla Presidenza del Consiglio con il compito di curare e gestire il rischio idrogeologico in Italia, poi disgraziatamente chiusa nel 2018 dal governo di Giuseppe Conte con Lega-M5S. Il Canale Cavour, lungo 80 chlometri, è una infrastruttura fondamentale per l'irrigazione di un distretto risiero tra i più importanti d'Europa, he in periodi di siccità ha rappresentato una risorsa fondamentale per l'economia di quelle zone. I lavori di sistemazione vanno completati al più presto, così come immediatamente andrebbe ripristinata Italia Sicura, perché al ripresentarsi dell'emergenza siccità per le nostre campagne, non può bastare la teoria ma occorre porre in atto soluzioni pratiche. Data l'importanza dell'infrastruttura, è davvero insopportabile che le risorse economiche siano disponibili e che i soldi non vengano spesi», conclude.