Pulizia strade e sfalci, il calendario degli interventi e la mappa dei divieti

Pulizie stradali e sfalcio nei parchi e nelle aree versi: sono stati resi noti i nuovi calendari di intervento e la conseguente mappa dei divieti di sosta.

Sabato 3 giugno ASM Vercelli eseguirà in corso Abbiate, Largo Giusti e via Cavalcanti interventi di pulizia della sede stradale e, di conseguenza, è stato disposto il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, secondo il seguente programma: dalle 6 alle 9: corso Abbiate, lato edifici civili/commerciali; carreggiata da via Cavalcanti a via Trino; controviale da via Foscolo a via Machiavelli; controviale da via Foscolo a civico n. 134; cona giardini e “Piastra Polifunzionale”; Largo Giusti carreggiata da corso Abbiate a via Viganotti su ambo i lati; Largo Giusti carreggiata da via Viganotti a via Cavalcanti su ambo i lati; via Cavalcanti tratto in fregio alla cancellata dell’Asl su ambo i lati.

Dalle 9 alle 12: corso Abbiate, lato Asl ospedale Sant'Andrea; carreggiata da via Trino a Largo Giusti.

Il capitolo taglio dell'erba, prevede, per la giornata di giovedì interventi in parco Fabrizio Quattrocchi. Nei giorni scorsi si è proceduto in via Delpiano, in piazza Battisti, nel tratto che dall’inizio di corso Salamano, all’altezza di corso De Rege. Interventi anche in corso XXVI Aprile, al rione Isola in piazza Amedeo IX.