Una tonnellata di cibo e prodotti per l'igiene da Carlo Olmo agli abitanti di Vado

Riceviamo e pubblichiamo

Circa una tonnellata fra cibo e prodotti per l’igiene.

È quanto raccolto fino a oggi, lunedì 29 maggio, da Carlo Olmo. Il Lupo Bianco ha promosso un vero e proprio Charity Tour per gli abitanti di Vado, frazione di Monzuno. Come riportato dai media locali, un’enorme frana, caduta la scorsa settimana, sta ancora tenendo sotto scacco il piccolo centro della Romagna. “Una massa di terra, alberi e fango ha coperto oltre 3 chilometri di strada che - riporta Bologna Today - si snoda a fianco del torrente Setta. Il bilancio è dei peggiori: diverse persone ancora fuori casa e danni, stimati dall’amministrazione, per oltre 10 milioni di euro".

La raccolta continuerà fino a mercoledì mattina, 31 maggio. “Servono - dice Olmo - fette biscottate, biscotti, carne in scatola, cous cous, dadi, brodo, latte, legumi, olio di oliva e di semi, pasta, passata di pomodoro, riso, sale, tonno, zucchero e prodotti di igiene personale”.

Il primo giugno Carlo Olmo, accompagnato da Lucio Ferrero e Matteo Gardelli, consegnerà personalmente il materiale a Vado.

Questa sera, alle 19.30, il Lupo Bianco, tramite la sua pagina di Facebook, terrà una diretta per spiegare la missione.