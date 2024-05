A cena con Amnesty International

Maggio è il mese del “compleanno” di Amnesty. Il movimento internazionale per i diritti umani, già Premio Nobel per la Pace, è stato infatti fondato il 28 maggio 1961 dall’avvocato inglese Peter Benenson. Per questo motivo gli attivisti del Gruppo vercellese sono soliti organizzare, in questo periodo, un evento per radunare soci e sostenitori intorno alla “candela gialla circondata dal filo spinato”.

«Lo scorso anno abbiamo organizzato una cena; non ci aspettavamo il sold out a pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni - dice la responsabile di Amnesty Vercelli, Maria Giuliana Massa -. Tante persone hanno partecipato: soci, sostenitori o semplicemente amici; ci hanno trasmesso calore e appoggio. Per questo abbiamo deciso di replicare».

“A cena con Amnesty – Edizione 2024” si terrà, quindi, sabato 18 maggio, con inizio alle ore 20 al Circolino dell'Isola di via Trieste 2.

«Il menù della cena sarà quello tradizionale vercellese già apprezzato in passato, ma con qualche piccola modifica - continua Massa -. Luca Andreani, il nostro responsabile per il Piemonte e la Valle d’Aosta sarà presente e porterà il suo saluto. Dopo cena aspettiamo di apprezzare la live performance degli Ozone (Vittorio Garis, batteria – Alessandro Baici, tastiere – Daniele Michelone, basso – Lello Ardizzone, sax), che già lo scorso anno si sono esibiti per noi».

La serata sarà resa possibile dall’ospitalità di Circolino Isola, dal supporto di Monfrone Merceria Mode e dalla collaborazione di Centro Territoriale Volontariato, che ha elaborato la comunicazione grafica dell’evento.

«Speriamo che i vercellesi apprezzino, come lo scorso anno, la nostra proposta - conclude l’esponente di Amnesty -. Il costo della cena sarà di euro 25 di cui 8 saranno devoluti ad Amnesty International».

La prenotazione è obbligatoria al numero 329 9392627 entro lunedì 13 maggio. Sarà possibile anche un menù alternativo vegetariano, da richiedere in sede di prenotazione. Maggiori informazioni si possono trovare sui social (Facebook e Twitter) di Amnesty International - Vercelli.