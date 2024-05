"Ruote veloci" alla Fondazione Marazzato: una mostra tutta da vivere

Non soltanto storie raccontate tramite i mezzi, i materiali d’epoca e le testimonianze dirette di piloti e autori di libri a tema: Il secondo “Porte Aperte” del 2024, organizzato da Fondazione Marazzato per l'11 e 12 maggio nel complesso di Stroppiana che ospita i pezzi migliori della Collezione, è uno spettacolo a 360° per tutti gli amanti del motorismo sportivo.

Intitolata “Ruote Veloci”, la nuova due giorni non è infatti un evento puramente statico, ma include anche attività dinamiche che coinvolgeranno i partecipanti in ciascuna delle due giornate.

Nella giornata di sabato 11 è prevista una gita in carovana dal titolo “Mare a quadretti”, che partirà alle 14 e si snoderà per le strade del vercellese, attraverso le risaie, e includerà una visita al principato di Lucedio. Potranno parteciparvi coloro che interverranno, come ormai da tradizione, con le loro auto classiche e non. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo mezzistorici@gruppomarazzato.<wbr></wbr>com.

Per gli amanti delle esperienze adrenaliniche, sarà anche possibile partecipare, in veste di soli passeggeri, a piccole prove di drifting a bordo di vetture preparate con piloti esperti in un’area interna al complesso di Stroppiana.

Qui, domenica 12 alle 15:30 avrà luogo la prima edizione del “Power stage”, una prova di abilità a tempo non agonistica su un percorso misto asfalto/sterrato allestito sempre nell’area esterna dietro l’edificio principale. Per questa manifestazione sono ammessi un massimo di 30 partecipanti, che possono iscriversi a questo link . A tutti sarà consegnata una foto ricordo personalizzata.

Come d’abitudine, non mancheranno poi le proposte di contorno: dalle simulazioni di guida di mezzi d’epoca attraverso la realtà virtuale all’area gioco con automobiline a pedali per i più piccoli fino alla zona ristoro con specialità locali preparate dalla Pro loco di Crova.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DUE GIORNI

SABATO 11 MAGGIO

Ore 10 apertura

Ore 10:30-13 visite guidate

Ore 11 inizio convegno dal titolo “Design in movimento”

Ore 13 pranzo

Ore 14: partenza gita in carovana “Il mare a quadretti” con visita al principato di Lucedio

Ore 14:30-17 visite guidate

Ore 18 fine della manifestazione

DOMENICA 12 MAGGIO

Ore 10 apertura

Ore 10:30-13 visite guidate

Ore 11 inizio convegno dal titolo “Storie di corsa”

Ore 13 pranzo

Ore 14:30-17 visite guidate

Ore 15:30 Power Stage, prova di abilità non agonistica

Ore 18 fine della manifestazione

I CONVEGNI

Sabato 11 maggio alle 11 “Design in movimento”

Relatori e interventi

ore 11 - Cesare Brovarone e Giuliano Silli - L’opera di Aldo Brovarone

ore 11:30 - Lorenzo Ardizio - Alfa Romeo Eagle

ore 12 - Gaetano De Rosa - presentazione del libro “Ferrari F40”

ore 12:30 - “Rudy” Dalpozzo - presentazione del libro “Il lato b dei miei rally”

ore 14:30 - Dario Cerrato - presentazione del libro “Una vita tra Opel e Lancia”

ore 15:20 - Piero Spriano – Come si elaboravano le Lancia ufficiali e non

Domenica 12 maggio alle 11 – “Storie di corsa”

Relatori e interventi

ore 11 - Beppe Simonato

ore 11:30 - Chantal Galli

ore 12 - Giovanni Bonino

ore 12:30 - Serena Rodella

LA MOSTRA

Elenco dei veicoli esposti nella mostra tematica Auto e camion: Fiat 125 - prima auto iscritta a gare di Rally da Fiat Auto nel 1968; Peugeot 504 berlina e coupé utilizzate in gare africane negli Anni ‘70; Opel Kadett GT/E Gruppo 2 ex-Ormezzano; Zena Motores Rogger Sport; Fiat Abarth 2.000; Lancia Stratos Rally di Monte Carlo; Iveco Trakker ex Biasion; Fiat Panda; Lancia Gamma Coupé; Varie vetture preparate dal tuner Mattia Bertani di Special Stages.

Motociclette sportive: Rumi Gobbetto - collezione Marazzato; Rumi 125 Turismo 1953 - collezione Poluzzi; MV 175 Disco Volante - 1956 - collezione Poluzzi; Triumph 350 TT Sport 1938 - collezione Poluzzi; Lambretta 125 - 1953 - collezione Poluzzi; Motobi 250 Supersport - 1956 - collezione Poluzzi; Kawasaki 125 Corsa - 1973 - collezione Poluzzi; Motom 48 - collezione Poluzzi; Malanca 50 Testa Rossa - 1975 - collezione Poluzzi; Guazzoni Matta 50 Sport- collezione Poluzzi; Aermacchi-Harley Davidson Ala Verde 250 - 1971 - collezione Beccaro.