Fiera di Maggio in viale Rimembranza

Viale Rimembranza torna a popolarsi anche oggi, lunedì 29 maggio, per il secondo giorno della Fiera di Maggio, organizzata da Confesercenti: espositori provenienti da ogni angolo d’Italia con un variopinto shopping che offre molteplici proposte con prodotti che vanno dall’artigianato ai prodotti tipici, con stand enogastronomici che consentiranno di degustare cibi e bevande.

«La Fiera di Maggio rappresenta un’occasione importantissima per la nostra città per aprirsi ai visitatori e dare impulso al commercio su area pubblica, creando anche una ricaduta economica positiva sul territorio> commenta Miriam Leone, presidente di Confesercenti Vercelli.

«Le iniziative che puntano a rilanciare il commercio sono fondamentali per l’attività economica della nostra città e rappresentano un elemento di attrattività molto importante - prosegue Miriam Leone -. Le due giornate della manifestazione vedono protagonisti gli operatori su area pubblica con le loro proposte tra alimentari ed extra alimentari: pasticceria, salumi, formaggi, taralli, frutta secca, frutta e verdura freschi, piatti e panini per appetiti robusti, abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, cosmesi, articoli per la casa, tessuti e tendaggi, artigianato e molto di più: tutti coloro che desiderano cogliere l’occasione per fare un buon affare o semplicemente per svagarsi tra suoni e colori non avranno che l’imbarazzo della scelta” conclude Leone.

Oltre agli operatori su area pubblica, appositi spazi sono stati come di consueto riservati alle Organizzazioni di Volontariato e attività che intendono promozionare il proprio servizio.