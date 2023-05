Messa degli esami per chiudere l'anno scolastico

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori), sezione G. Berzero di Vercelli, in collaborazione con l’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Vercelli, propone per la conclusione dell’anno scolastico in corso il consueto momento di riflessione spirituale rivolto agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, in vista degli esami finali dei rispettivi ordini di scuola. Prosegue così la tradizione ininterrotta della messa degli esami che è divenuta un appuntamento atteso e partecipato. Essa vuole accompagnare con la preghiera e con una speciale benedizione gli studenti che affrontano il momento impegnativo e coinvolgente della preparazione degli esami. Vuole anche esprimere la volontà di consolidare l’indispensabile alleanza tra i vari soggetti coinvolti nell’educazione, con la convinzione che essa sia responsabilità di tutti e che solamente la collaborazione, nella specificità e nella pluralità dei ruoli, possa affrontare efficacemente le criticità che il mondo giovanile di oggi presenta.

La messa sarà celebrata dall’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo mercoledì 31 maggio, alle ore 17, in cattedrale di Vercelli.