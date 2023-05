In campo per la Pediatria, nel ricordo di Vittorio Mero

«Sapere che, dopo 21 anni, tanti amici ricordano mio fratello, lo citano sui libri e lo descrivono come un uomo buono mi commuove». Fatica a parlare Antonietta Mero: sono passati tanti anni dall'incidente che si è portato via Vittorio, ma il ricordo dello "Sceriffo", è ben saldo nella mente e nel cuore degli amici e dei compagni di squadra. «E' il segno che non era solo un calciatore, ma una persona di valore - dice -. Vittorio si è speso tanto per i bambini con problemi di salute, è stato il primo donatore di midollo osseo al reparto pediatrico dell’ospedale di Brescia e sarebbe contento di sapere che, in suo ricordo, si aiuterà il reparto Pediatrico di Vercelli».

Domenica 4 giugno, alle 9 alle 22, lo Stadio Piola ospita la XVII edizione del torneo Mero, appuntamento di calcio giovanile che consente anche di sostenere il reparto di Pediatria del Sant'Andrea. La presentazione dell'edizione 2023 viene ospitata in Comune: con Antonietta Mero, ci sono i rappresentanti dell'amministrazione comunale e provinciale e i vertici del Canadà, il gruppo sportivo nel quale Vittorio Mero aveva mosso i primi passi da ragazzino e al quale era rimasto legato grazie all'amicizia con un altro indimenticabile vercellese oggi scomparso, il giornalista Paolo Sala che del Canadà era anima e presidente.

«E' un’occasione importante per i ragazzini che giocheranno: quest’anno si sfideranno otto squadre, al mattino giocherà la categoria dei “Piccoli amici” e nel pomeriggio sarà la volta degli “Esordienti”», spiega il presidente del Gsd Canadà, Davide Bordin.

Lo scorso anno, grazie ai fondi raccolti durante la manifestazione, sono state acquistate due culle neonatali. E il sodalizio con il reparto diretto dal primario Gianluca Cosi andrà avanti.

«Il torneo è stato organizzato con la partecipazione e la collaborazione delle società calcistiche vercellesi – aggiunge l’assessore allo Sport, Domenico Sabatino – è un evento sportivo di richiamo, si ricorda con affetto Vittorio non solo per le sue doti di grande giocatore, ma soprattutto come grande uomo che ha saputo donare molto a chi ne aveva più bisogno».

La manifestazione si avvale del patrocinio di Comune e Provincia: «Veder giocare i giovani sul prato del Piola è sempre una grande emozione - dice il sindaco Andrea Corsaro -. E, ancora di più lo è pensando allo scopo nobile della manifestazione». Un evento che anche la Provincia sostiene con convinzione, come ricorda il presidente, Davide Gilardino.

Il sogno nel cassetto degli organizzatori è di avere, per una prossima edizione Roberto Baggio: le immagini del “codino" che, dopo aver appreso il tragico incidente costato la vita a Mera, lascia in lacrime il campo del Tardini sul quale doveva giocare la partita di Coppa Italia Parma - Brescia, restano una delle pagine più toccanti e umane nel recente passato del calcio professionistico.

Presenti alla conferenza stampa anche Sebastiano Zucca, uno degli organizzatori e degli ideatori del torneo, Michela Braghin, e Gianluca Cosi della Pediatria, che hanno raccontato il legame che il reparto ha con l'indimenticato campione.