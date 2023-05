R𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐮𝐦 𝐬𝐮 "𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚”

โ€œLa logica che riunisce le due istanze referendarie รจ evidente: visto e considerato che spesso si รจ ricorsi allโ€™intervento dei privati nella gestione della sanitร , motivando tale scelta politica in ragione dellโ€™assenza di soldi pubblici da destinare al sistema sanitario, รจ chiaro che impedendo di devolvere denaro a scopi militari, si ritaglia una somma spendibile per la salute di tutti i cittadini, in maniera da cancellare ogni alibi volto a sacrificare salute e vite umane in nome del motivo reale per cui si fomenta la guerra: il profitto che da ciรฒ ricavano pochi privati.