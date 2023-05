Enrica Roddolo al Piccolo Studio con il suo nuovo libro

“Sono veramente onorata di ospitare a Vercelli Enrica Roddolo - dichiara entusiasta Gianna Baucero - dopo Antonio Caprarica è veramente un’altra ciliegina sulla torta”.

Continua l’assessore alla cultura :”Non sarà solo una esposizione biografica ma soprattutto un racconto di Carlo III sia come sovrano che come uomo Inoltre, essendo stata presente alla “Coronatio” ci racconterà la sua esperienza. In un anno epocale come questo, dove abbiamo assistito all’incoronazione di un monarca inglese, evento al quale nessuno di noi aveva assistito prima, è straordinario avere avuto la possibilità di ospitare a Vercelli due fra i più celebri e accreditati conoscitori della famiglia reale britannica”.

Per l’occasione ci saranno anche delle sorprese in puro “British style” realizzate in collaborazione con Letizia Vercellino e Sara Wendy Oliva.

Enrica Roddolo, piemontese, laureata in Giurisprudenza a Torino, vive e lavora a Milano. Giornalista e scrittrice, è vicecaporedattore ad personam al «Corriere della Sera» dove scrive di attualità ed economia, italiana e internazionale e firma la rubrica On Royalty. Autrice di molti successi, per il quotidiano di via Solferino ha seguito i Royal Wedding di William e Kate, Harry e Meghan, ed è stata inviata a Londra per il Giubileo di Platino e il funerale di Elisabetta. Storica dei Windsor, nota al pubblico televisivo, dopo Dio salvi le regine! (Vallardi, 2009 e 2011) e Invito a corte (Vallardi, 2012), per Cairo ha pubblicato I Segreti di Buckingham Palace (2020), arrivato alla terza ristampa, Filippo and the Queen (2021) ed Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace (2022). Per il «Corriere della Sera» ha firmato anche i volumi La Regina, una vita nella Storia e Diana, venticinque anni dopo.