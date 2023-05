Gli artisti Luigi Barberis e Lodovico Ellena ospiti del Castello di Massazza, domenica 21 maggio

Gli artisti vercellesi Luigi Barberis, apprezzato pittore non solo a livello nazionale, e Lodovico Ellena, qui nella veste di musicista, saranno ospiti del Castello di Massazza, domenica 21 maggio nell’ambito di un evento prestigioso quanto inedito.

L’’occasione della XIII° edizione della Giornata Nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che permette di visitare gratuitamente oltre 500 luoghi esclusivi in tutta Italia come castelli, rocche, ville, parchi e giardini, in Piemonte coincide quest’anno con le giornate del Salone del Libro di Torino. Niente di più affine.

La cultura si sposa con la storia di cui questi luoghi sono testimonial eccellenti, che, per intenderci, rappresentano una componente importante del patrimonio culturale italiano, ognuno con una precisa identità, unica in Europa.

E’ nata dunque una collaborazione fra ADSI e il Salone del Libro Off , ottimo connubio promotore di alcuni appuntamenti insoliti come quello al Castello di Massazza. Tutti ad ingresso gratuito.

La giornata di domenica si snoderà dalle 10.00 alle 18.00 e propone un ricco programma artistico e musicale che avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica: l’ampia disponibilità dei saloni del Castello (ci saranno cento posti a sedere) e la straordinaria posizione del maniero che ha resistito a secoli di guerre …rappresentano una assoluta garanzia!

Da segnalare: la mostra di Luigi Barberis, imperdibile, con molte opere provenienti da collezioni private di tutto il mondo e la presentazione a cura di Daniele Neato (artista borgodalese) dalle ore 10.00 alle 18.00; la performance semi elettrica di presentazione dell’ultimo CD (appena uscito) di Ludovico Ellena & The Ganesh Blues Band alle 17.00 oltre alla presenza di artisti fra i più noti del panorama psichedelico underground italiano che spazia anche nel folk (con la splendida voce di Rosalba Guastalla in concerto alle 15.00) sino al jazz e dintorni con i Pepper Machine.

Una curiosità sul Castello: fra le sue mura sono state girate alcune scene del film “Dracula” di Dario Argento. Domenica sarà possibile visitare oltre alle Corti a giardino, anche l’Oratorio, la Taverna, tre sale e le cucine.

I dettagli del programma sono visibili sul sito https://www.castellomassazza.com/2023/05/02/21-maggio-giornata-dimore-storiche-e-salone-del-libro-off/