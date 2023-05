Una due giorni dedicata al Risorgimento

L’omaggio dunque alla gloriosa Vercelli risorgimentale inizierà sabato 13 maggio con uno straordinario evento: si terrà in città la V edizione della prestigiosa Manifestazione nazionale “Le Terre del Risorgimento”, una rassegna culturale-musicale ideata ed organizzata sin dal 2019 dall’associazione musicale “Antonio Vivaldi” in collaborazione con l’ispettorato per gli studi risorgimentali dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e con le amministrazioni locali inizialmente di Lombardia e Piemonte alle quali si sono successivamente unite altre quattro regioni italiane: Liguria, Toscana, Lazio e Campania.