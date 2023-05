Santhià si fa bella

SANTHIA’ – Sono diversi i lavori di manutenzione per la sistemazione, l’abbellimento o la messa in sicurezza della città, portati avanti dall’amministrazione comunale e in corso d’opera in questo periodo. “Proprio in questi giorni termineranno i lavori di sostituzione degli infissi presso la biblioteca civica – esordisce ad elencare il sindaco Angela Ariotti - attività effettuata grazie ai fondi del bando per l'efficientamento energetico”. Dopodichè va segnalato che martedì 2 maggio hanno preso il via i lavori per la nuova rotatoria di corso Aosta, corso sant’Ignazio, strada provinciale 40 per rendere più sicuro un incrocio che in caso di nebbia è difficile da attraversare: il termine di questo intervento è previsto tra 70 giorni.

“Dopodichè è stato sistemato il fondo del parcheggio della stazione in via Puccini, con la gettata di ghiaia nuova – prosegue quindi la Ariotti – intervento che è stato svolto durante il ponte del 25 aprile per non arrecare disagio ai pendolari che ogni giorno lì parcheggiano per andare a prendere il treno”.

Un nuovo pannello led informativo è poi stato installato a parco Jacopo Durandi, rotonda Porta Aosta, che entrerà in funzione nei prossimi giorni. Il pannello è stato acquistato grazie al Distretto del commercio di Santhià, grazie al quale settimana prossima verranno anche posizionati nuovi vasi e panchine lungo corso Nuova Italia.