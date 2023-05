Investito da una fiammata, ustionato un vercellese di 44 anni

Tragedia sfiorata nel basso Biellese, dove un vercellese di 44 anni è finito al Pronto Soccorso dopo esser rimasto ustionato al volto e a un braccio.

È successo ieri sera, 5 maggio, all'interno di un locale: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era seduto a un tavolo, in compagnia di altri amici, quandon sarebbe stato investito dalla fiammata di ritorno di un braciere.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale di Vercelli per le cure del caso. Avrebbe riportato ustioni di secondo grado alla testa e al braccio sinistro. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.