Incidente in Tangenziale: perde la vita un volontario della Croce Rossa

Era un giovane volontario della Croce Rossa, Alessandro Abate, il 33enne che ha perso la vita martedì mattina, nell'incidente avvenuto sulla Tangenziale Ovest, all'altezza del cavalcaferrovia che precede la rotonda per Asigliano.

Impiegato ad Amazon Web Service, Abate era un volontario della Croce Rossa di Vercelli: un ragazzo schivo e riservato, sempre disponibile per dare un aiuto e coprire i turni di servizio.

Una tragedia che lascia senza parole quanti avevano conosciuto l'uomo che, per alcuni mesi, era stato nello staff del sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio. In passato, da studente di Giurisprudenza all'Università di Pavia, Abate aveva anche svolto il servizio civile nel Comune di Vercelli. «Chi ha lavorato con lui in quel periodo lo ricorda come un giovane volonteroso ed entusiasta - dice il sindaco, Andrea Corsaro -. A nome di tutta l'amministrazione porgo le condiglianze alla famiglia: vi siamo vicini in questo momento di terribile dolore».

Moltissime le attestazioni di lutto lasciate dagli amici sulla sua pagina Facebook.