Hockey: momenti di paura per Davide Costanzo, ferito in un incidente stradale

Momenti di grande preoccupazione, martedì mattina, nel mondo dell'hockey vercellese, quando si è diffusa la notizia che Davide Costanzo, ex giocatore dell'Amatori e direttore sportivo dell'Engas Hockey Vercelli era rimasto ferito nell'incidente costato la vita a un uomo di 33 anni.

Nello scontro Costanzo ha riportato una frattura all'anca e molte contusioni ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. A salvarlo, con ogni probabilità, il fatto di trovarsi su un mezzo "alto", della società di corrieri per la quale lavora. Moltissime le incitazioni di sostegno e incoraggiamento lasciate dagli amici sui social.

Niente da fare, invece, per il 33enne alla guida dell'auto: quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia locale.