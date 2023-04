Anniversario della Liberazione: le celebrazioni

E' Gad Lerner l'oratore ufficiale alle celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione, in programma oggi, martedì 25 aprile. Organizzate da Prefettura, Comune, Anpi, Provincia di Vercelli e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le celebrazioni si svolgeranno secondo un programma ormai consolidato che prevede il ritrovo alle 9.45: in piazza Cesare Battisti; alle 10 la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Al termine la celebrazione proseguirà in Piazza Camana, con il seguente programma: deposizione della corona d’alloro al Monumento della Resistenza; messa in suffragio dei Caduti per la Libertà celebrata dall’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo; saluto delle autorità e orazione ufficiale a cura del giornalista Gad Lerner.

Anpi Vercelli, invece, raggiungerà i luoghi delle celebrazioni dopo un corteo che parte dell'area dell'Antico Ospedale: il ritrovo è alle 9.

Nel pomeriggio, alle 15, al rione Cappuccini presso il Monumento dei Caduti, è previsto l’omaggio ai Caduti della Guerra, e una allocuzione a cura di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Biella e Vercelli.

Dal bersagliere Aniceto Graziano, inoltre, arriva l'invito a recarsi nell'area del Tiro a segno (raggiungibile dal rione Isola, percorrendo via Trieste fino alla rotonda di via dei Ciudin): l'uomo, da anni, si occupa della manutenzione dell'area in cui si trova la lapide voluta dagli isolani nel 1946 per ricordare i partigiani fucilati contro il muro del tiro a segno cittadino.

La cerimonia del 25 Aprile, avverrà in concomitanza alle celebrazioni che si terranno a Cuneo alla presenza del Presidente della Repubblica, con le partecipazioni delle autorità civili, militari e religiose della Regione Piemonte.

Nell’ambito delle commemorazioni, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Città di Vercelli, con la condivisione del Comune di Vercelli, propongono al foyer del Salone Dugentesco, la mostra dal titolo “Dai Gruppi di Combattimento al nuovo Esercito Italiano”, con la presentazione a cura di Pier Carlo Sommo. La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino a mercoledì 26 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30.