Le pagelle della Pro che si è salvata a Lecco

VALENTINI: 6,5

Una parata su botta di Battistini. In una giornata di grande tensione, grazie a difesa e centrocampo, ha vissuto un pomeriggio tutto sommato tranquillo.

IEZZI: 7

Partitone.

CRISTINI: 7+

Sempre puntuale nelle chiusure. La miglior partita dell'anno.

PERROTTA: 7

Vedi Iezzi.

IOTTI: 6,5

Si è visto poco in fase di possesso, ma ha fatto gli straordinari in fase di contenimento.

CALVANO: 7,5

Il migliore. Per carattere, corsa, grinta. L'interdizione è il suo mestiere. Ma non solo. Buone alcune sventagliate e di pregevole fattura il tiro neutralizzato da Malgrati alla fine del primo tempo. Insomma, l'unica vera occasione gol della partita porta la sua firma.

SACO: 5,5

Ha corso tanto, tantissimo, ma quanti errori...

LARIBI: 6,5

Nella prima mezzora è stato il giocatore che ha giocato con maggiore intensità, poi però l'ha pagata con un comprensibile calo nel finale. E comunque: gran professionista.

VERGARA: 5

Non è mai riuscito a saltare l'uomo. In fase di non possesso ha dato anche lui il suo contributo alla causa.

ARRIGHINI: 6

Attaccante di movimento chiaamato a fare la prima punta. Si è dannato l'anima correndo su tutto il fronte d'attacco e cercando di arrivare su lanci lunghi, facili preda della difesa del Lecco.

CLEMENTE: 6,5

Si piazza sulla destra e non concede nulla.

GATTO: 6,5

Si dedica alla corsa e all'interdizione.

CORRADINI: n.g.

ROJAS: ng.

GARDANO: 7

Provate a fare un giochino mentale. Immaginate la Pro Vercelli di quest'anno senza il suo attaccante migliore. Dalla prima giornata... sarebbe finita a schifio. Ecco, lui si è trovato per le mani una Pro Vercelli “spuntata”, con tanti attaccanti di puro movimento, ma ha saputo supplire caricando a dovere la squadra, soprattutto sotto l'aspetto psicologico.