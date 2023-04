Torna la Granfondo Mangia e Bevi. Numeri record e due giorni di eventi

Un numero record di iscritti, quasi mille, per la terza edizione della “Granfondo Mangia e bevi Vercelli Monferrato", in programma domenica con partenza alle 9 da piazza Cesare Battisti.

All'Istituto Sacro Cuore di corso Italia, intanto sabato, sarà allestito il villaggio della Mangia e Bevi con la possibilità di iscriversi, sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 6.30 alle 8.30, e di ammirare alcuni mezzi della collezione storica Marazzato. Domenica, a fine gara, il Villaggio ospiterà anche le premiazioni e il "Panissa party", realizzato con la Pro Loco di Pertengo e il Birrificio BSA e le premiazioni. Sabato alle 15,30 si terrà la pedalata dei bambini, mentre alle 17 al Villaggio è in programma la tavola rotonda "Vercelli che si muove", curata dalla Consulta 1219 e Istituto Salus: moderati da Luca Degrandi, sono attesi gli interventi di Maurizio Randazzo, Giulia Perotti, Alberto Marazzato e Aldo Ferraris. Al Porto Birra di via Morosone, alle 19 ci è invece in programma la presentazione del libro "Itinerario Felice" di Giacomo Pellizzari, dedicato alle imprese di Felice Gimondi: l'autore dialogherà con il giornalista e a sua volta atleta Massimiliano Muraro.

A un'altra vercellese protagonista di grandi imprese sulle due ruote, Samantha Profumo, è invece, è affidato il pettorale numero 1 della manifestazione: l'ex ciclista professionista, dopo aver affrontato un tumore al seno, oggi è diventata una campionessa di solidarietà mettendo i suoi muscoli a disposizione di importanti progetti benefici.