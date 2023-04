«Ospedale di Borgosesia: il Pd sta con la popolazione»

Riceviamo e pubblichiamo.

Le lamentele dei cittadini valsesiani che hanno bisogno della sanità territoriale o che sono in contatto con l'ospedale per ragioni di salute, si stanno moltiplicando e rischiano di raggiungere un allarmante livello di guardia. Si tratti dei fabbisogni di base o dei tempi di attesa, per una visita specialistica o del funzionamento dei reparti e servizi ospedalieri, l'effetto delle disfunzioni sta diventando un disagio diffuso che colpisce tutta la popolazione.

In questo quadro denso di grigiori si inserisce il punto oscuro delle prospettive dell'ospedale di Borgosesia che dopo la recente, ma fallace verifica in Regione ci appare decisamente sotto attacco. Come rispondere a una situazione che può diventare sempre più rischiosa per i nostri già fragili servizi sanitari, malgrado l’impegno e la professionalità di medici, infermieri e operatori socio sanitari e amministrativi?

Noi del Pd, pur svolgendo e ribadendo un ruolo di opposizione, sentiamo la necessità di corrispondere all'allarme sulla sanità locale assumendo un atteggiamento conseguente. Sentiamo cioè l'imperativo che tutta la Valle sia unita nel perseguire, per dirla in breve, di una realtà sociosanitaria territoriale ed ospedaliera efficiente e perciò corrispondente ai bisogni di salute della nostra popolazione. Noi siamo disposti su questa strada a dare il nostro contributo di idee, di proposte e di iniziative per rendere l'azione di difesa e riorganizzazione dei servizi la più efficace possibile, nelle forme che si vorranno unitariamente definire.