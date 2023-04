Ginnastica artistica: prestigiose medaglie per Nebris Cigliano

Due argenti e un bronzo per le giovani ginnaste vercellesi nel Campionato Regionale di Torino. Anche quest'anno continuano le conquiste di medaglie per la Nebris Cigliano. Le giovani dell'artistica nella prima prova del Campionato Regionale Individuale US Acli Piemonte a Torino, nella categoria bambine Irene Ceridone è salita con immensa gioia sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d'argento, Frida Selva è salita sul terzo gradino del podio conquistando la medaglia di bronzo e Camilla Primavera quinto posto.

Nella prima categoria allieve Emma Laddetto ha conquistato anche lei la medaglia d'argento e Marta Bertaina si è classificata sesta.

Le ginnaste Angelica Rondoletto, Anna Ceridono, Gaia Peroni hanno gareggiato con determinazione ed impegno nonostante le emozioni.

Il tecnico Hortensia Dalimon si congratula con tutte le ragazze che hanno partecipato con impegno