Appuntamento con i Mooskins, stasera (ore 21) al Pala Piacco. La squadra vercellese affronta il Leinì, nella gara di ritorno dei play off di basket Promozione.

In caso di vittoria, I Mooskins volerebbero verso la finale che si giocherebbe sempre in tre partite (andata, ritorno più eventuale bella).

Questa la cronaca (LEGGI QUI) del successo ottenuto dai Mooskins domenica scorsa. Un successo insperato, ottenuto all'ultimo secondo