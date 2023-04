Canestro vincente all'ultimo secondo, i Mooskins volano

Basket Leinì-Mooskins Vercelli 82-83

Tabellino Mooskins:

Gobbo 22, Simone 20, Rossi 12, Rigolone 11, Leone 11, Diliddo 5, Olmo 2, Corino, Barale, Provera, Gobetti, Ghezzi.

Allenatore Paolo Rigolone, vice allenatore Giorgio Lobascio.

LEINIì (domenica 16 aprile) - Colpaccio Mooskins, che nel primo impegno dei play off che porteranno una squadra dal campionato di Promozione alla serie D sono andati a espugnare il difficile campo del Basket Leinì, che partiva favorito e che quest'anno non aveva mai perso in casa.

La vittoria è arrivata all'ultimo secondo dei cinque minuti supplementari: un canestro di Riccardo Rigolone ha fissato il punteggio sull'83 a 82 per la squadra allenata da Paolo Rigolone.

Prosegue dunque il sogno (un po' meno sogno) di salire in serie D.

È stata una gara tirata ed equilibrata. A tratti i padroni di casa hanno gestito bene soprattutto il gioco difensivo, con blocchi che costringevano i vercellesi a cimentarsi dal tiro da fuori. La bravura dei Mooskins, in questa e altre partite, è consistita nella distribuzione dei punti messi a segno: chi non li ha realizzati nel primo quarto li ha fatti nell'ultimo, e viceversa.

Giovedì 20 aprile a Vercelli alle 21 la gara di ritorno (ancora da stabilire se al Piacco o alla Pertini: sarebbe meglio il Piacco). Un appuntamento da non perdere.

In caso di sconfitta, i vercellesi andranno di nuovo a Leinì a giocarsi il tutto per tutto.

In caso di superamento del turno, come invece è auspicabile, i Mooskins dovranno affrontare un ultimo avversario (sempre due partite più eventuale bella): chi vincerà salirà in serie D.