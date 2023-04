Tennis e padel: aperte le iscrizioni a torneo di Biud10

Nuova edizione per il Torneo di Tennis e Padel Biud10 per Andrea Bodo: il torneo si disputerà come da tradizione al circolo Pro Vercelli in corso Rigola 138, sabato 27 maggio per tutta la giornata. Alla segreteria del Circolo si ricevono anche le iscrizioni, telefonando allo 0161.213829 entro martedì 23 maggio oppure contattando l'associazione ai recapiti sotto indicati.

Al momento della prenotazione occorre indicare la preferenza per giocare sabato mattina o sabato pomeriggio e se si partecipa in un gruppo di 4 amici che vogliono giocare insieme il doppio o il padel.

Il ricavato verrà utilizzato per sostenere i nuovi importanti progetti Biud10 per il 2023.

Le quote iscrizione sono 15 euro per il tennis o il padel con un’ora di sporto e la nuovissima t-shirt Biud10 da indossare durante l’incontro. Se si sceglie l'opzione tennis + padel la quota è 25 euro

Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare i biglietti per la lotteria benefica. In palio c'è una bellissima racchetta da padel personalizzata Biud10: l’estrazione avverrà sabato pomeriggio al termine degli incontri.